奶茶真的是大人小孩都愛喝的飲品，台灣人對奶茶的品味標準也漸漸提高，就有網友詢問哪家奶茶最好喝？而她最推薦肯德基的熱奶茶，貼文引起熱烈討論，還釣出肯德基的員工也超愛自家奶茶。

一名網友在Dcard發文表示，她因為經期來了，身體非常不舒服，剛好去肯德基買蛋撻，就順便點了一杯熱奶茶喝，發現肯德基的熱奶茶超好喝，雖然速食店的飲品不便宜。於是原PO想詢問：「如果一生只能選一種奶茶喝，你們會選哪一家奶茶？」。

貼文一出引起熱議，許多網友感到共鳴，大讚肯德基的奶茶好喝，「肯德基員工路過，我也喜歡喝熱奶，不喜歡冰的！」、「肯德基的熱奶茶真的意外的好喝，上次無聊點點看結果超驚喜」、「肯德基奶茶絕對是速食連鎖店中最好喝的奶茶，而且一定要熱的」、「我也愛肯德基的，但是很小杯」、「肯德基的熱奶茶真的很讚，味道很濃而且很甜很好喝」。

其他網友也紛紛推薦自己愛的口味，「早餐店奶茶一生愛」、「六福村裡面賣的奶茶，國小喝到一次，到現在還在想」、「萬波和老賴的奶茶！萬波的多一個黑糖味」、「三點一刻的日月潭奶茶，溫潤不死甜」、「星巴克伯爵奶茶，有淡淡薰衣草香，經期來喝這個超放鬆」、「我喜歡自己泡立頓奶茶」。