稍早我國旅日棒球好手王柏融確定與日職火腿續約，據日媒《日刊體育》報導，火腿已與他續簽1年合約，讓國內球迷都為他開心，而他的續約價碼也隨之出爐，據傳經紀人陳德倫與球隊談判順利，簽下1年7000萬日幣(約台幣1700多萬元)合約，而新監督新庄剛志也期待他在新球季的表現。

王柏融2018年中職球季結束後，與火腿簽下3年4億日圓合約，展開旅日生涯，不過前兩年表現並不理想，首年碰上左大腿不適、右肩關節挫傷等挑戰。今年在合約最後一年打出旅日生涯最佳成績，出賽95場打擊率.242，敲出9發全壘打是生涯新高，也完成台日百轟個人里程碑。

而他與火腿續約1年7000萬日幣以外，還附帶激勵獎金，經紀人表示，今年球季告一段落後，開始與球團交涉新合約，過程順利，未來公開活動還在規劃，有消息會再對外公佈。今年推定年薪為1.5億日圓，因此明年年薪遭大幅減薪。但王柏融仍感謝球團肯定，並會全力以赴拿出最好表現。

王柏融受訪時說道：「我很感激日本火腿球團對我的信任，並延長了合約，明年繼續成為日本火腿隊的一員，我真的感到很光榮。在這個球隊度過的3年，是無可替代的時光。明年也會身穿日本火腿球衣，做好萬全準備挑戰下去。」看來王柏融對自己仍相當有自信，祝福他有好表現。