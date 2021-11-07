台中慈院同仁與慈濟志工幫忙整理環境。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

台中慈院院長簡守信提醒江先生注意衛生習慣，還要他到醫院做檢查。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

里長前來關心與醫護及志工合影。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

台中慈濟醫院7日提前慶祝醫師節，院長簡守信邀請院內醫師前往草屯，打掃慈濟關懷個案居家，醫院同仁、社區慈濟志工協力挽袖整理環境、清除雜物，透過愛的接力，讓56歲江先生回復乾淨的生活空間。

獨居江先生是慈濟關懷個案，年輕時因腦膜炎未治療致右側手腳無力，生活仰賴變賣回收，撿回的回收物只變賣大項物品，而雜七雜八就堆在家中的一樓至三樓，影響居家環境。趁著醫師節前，台中慈濟醫院醫護同仁與慈濟草屯社區志工共五十餘人，清早趕赴草屯江先生家幫忙整理環境。

由於屋內東西久未整理，物品雜亂累積陳年髒汙，完全看不到地面。台中慈院醫護同仁及慈濟社區志工眾人合力接龍運出一樓與二樓幾個房間的雜物，經過簡單分類，整理出三輛回收車與一輛清潔隊清運車的回收物與垃圾，資源類由社區志工送至環保站仔細分類，垃圾則請清潔隊協助清運，幫江先生整理出一個乾淨安全的居住環境。

院長簡守信指出，真正走入到社區裡面，能了解社會上有許多弱勢族群，醫療對弱勢族群的那份關懷，永遠是醫療的核心，讓醫院同仁多參與、多體驗。髒亂環境衍生的不只是個人健康問題，還影響鄰居、社區整個衛生環境。簡院長提醒江先生注意衛生習慣，還要他到醫院做檢查。

副院長許權振表示，前所未見的髒亂程度，把屋內空間都堆滿了，對身體健康有很大的威脅。副院長莊淑婷指出，慈濟人拔苦予樂，幫江先生清乾淨，讓他有個舒適的生活，身體才會健康。

耳鼻喉部住院醫生康婷雅第一次參與，認真投入清掃，覺得大家一起投入，很快就可以完成清掃，並表示用不一樣的方式過醫師節，特別有意義。院長室秘書吳家欣邀請14歲及11歲女兒一起參與打掃，期望他們能夠從手心向上轉而手心向下學習幫助別人，並能夠見苦知福。

江先生透過慈濟志工接引，每周五天前往環保站協助分類，看到台中慈院醫護同仁及慈濟志工協力清掃出乾淨的環境，除了感恩大家的付出，並表示一定要養成好習慣，認真維持環境的乾淨。