2021新竹縣客家藝術節，7日在竹北市東興圳景觀公園隆盛登場，縣長楊文科和前縣長林光華敲鑼開幕後，有七團客家八音進行大匯演拚場，優質演藝團體則帶來精彩表演，並融入人文歷史走讀導覽及水圳生態解說，讓參加民眾能更認識東興圳和竹北的客家人文歷史。

縣長楊文科表示，竹縣客家人口佔71.6％，是全台灣客家人口比例最高的縣市，也擁有豐富的傳統客家文化，在表演藝術領域包含客家山歌、八音、客家獅、花鼓、客家大戲等，相當多元。

楊文科並說，為打造「客家藝術節」成為竹縣最重要的藝文盛事，他上任後以「客家文化」為主軸，積極推廣傳統客家文化與表演藝術，扶植在地客家藝文團隊，落實客家藝文人才的培育和扎根工作，協讓民眾看見客家文化的傳統、活力與創意。

今年新竹縣客家藝術場地選在「東興圳景觀公園，透過現代化的城市景觀公園，結合有200多年歷史的東興圳水圳，邀請20多個表演團隊展演，復刻傳統古早的客庄文化，也呈現出現代感的客家流行音樂與特色文創，讓老中青幼都能從活動中收穫滿滿！

2021新竹縣客家藝術節，早上登場的是客家八音大匯演，特別竹縣六團及來自美濃客家八音團進行七團的八音大匯演，呈現早期八音班刺激的表演節目「堵班」，邀兩團以上「拼噠」，即為比拚嗩吶。

下午則有傳統表演藝術三腳採茶戲，客家方口獅體驗及新瓦屋花鼓隊踩街等，帶領民眾認識在地無形文化資產，回味傳統節慶的熱鬧氛圍。