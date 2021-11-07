大陸國台辦5日點名行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮三人為極少數「台獨頑固份子」，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮指出，總統蔡英文和副總統賴清德並未被列入名單，可能是大陸方面想留個情面方便以後互動，且若正副總統皆被列入名單，就形同是戰爭邊緣；郭正亮更認為，從大陸方面的動作來看，這件事情可能不是玩假的，還會有後續效應。

郭正亮今天(7日)在政論節目《新聞大白話》中表示，蘇貞昌被列為頑固台獨份子，後續效應還要看，政治獻金是公開的，「我昨天就去查了一下」。蘇貞昌的女兒、綠委蘇巧慧的政治獻金，排名前十的有幾家在大陸有業務，可以去查，都是公開的，一查就知道。

郭正亮指出，所有要選舉的人，至少金主會不敢接他們的電話，必然會有寒蟬效應，但也不會因此就募不到錢，也可以去找和大陸沒有關係的本土企業，但有一定規模的就非常少，這有後續效應，而且這分名單是國台辦精挑的。

至於為何名單中沒有蔡英文和賴清德，郭正亮分析，這就是留一個情面，以後搞不好還要互動，「比如說賴清德搞不好是下任總統」，且這樣列就表示並不看好蘇貞昌競選下任總統。郭正亮還發現，有一些小咖的說這份名單忘了他們，「昨天我看到謝志偉、林靜儀說要努力報名」，但人家為什麼不列你？因為你不夠大咖。

郭正亮認為，這份名單是精挑的，因為行政院長、立法院長和外交部長的級別非常高，這是一個很大的警告，表示兩岸關係已經相當危急；如果把總統、副總統列進去，大概就在戰爭邊緣了，但他們大概也不想走到那一步，所以這就是一個殺雞儆猴的態度，但也絕對不是只列你的名字，因為還包括和你有互動的機構，而且是終身究責，這可能不是玩假的。