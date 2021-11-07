你是否曾經買到一吃就上癮的食品，卻因為過一陣子突然消失不見，再也買不到了而扼腕？有網友發現，全聯之前有一款超夯的甜點「義式布丁」，卻突然消失半年，沒想到近日又強勢回歸，讓不少網友暴動，直呼終於等到你！

一名網友在《Dcard》表示，全聯的巨大義式布丁近日回歸，並PO出照片指出，超邪惡的巨大義式布丁，一個售價119元，拿起來沉甸甸的，挖下去也很紮實，吃起來很綿密。她形容下面的布丁體很香，上面苦甜的焦糖也很讚，但感覺鮮奶油加了不少。

網友PO出全聯回歸甜點「義式布丁」。(圖/截自Dcard)

貼文一出引起熱烈討論，馬上有網友說，義式布丁去年就出過，而且是全聯的神級甜點，只是不知為何消失了大半年，臉書社團《我愛全聯-好物老實説》先前也有網友發文指出，「這個義式布丁也太好吃了，回家被秒殺，之後直接買兩盒」。

對於全聯義式布丁如今又強勢回歸，讓不少網友超興奮，紛紛回應「布丁終於回來了，消失超久」、「終於等到了」、「印象中義式布丁前陣子很紅，後來就消失了，最近又出現了嗎？」、「之前覺得很好吃」、「去年底跨年當天跟前男友去逛全聯，就在找這個布丁，很有印象」、「半年以前出的時候有買過」、「布丁又回來了，超開心的！這個超級無敵世界好吃」；也有網友覺得「好吃但容易膩」、「還行但太甜了」、「很硬，感覺像在吃蛋糕，苦苦的」。