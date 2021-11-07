坊間見到美女多認為「人美命更美」，但在演藝圈似乎正好相反，正妹們多有坎坷的情史，如女神楊冪當年帶球嫁給大帥哥劉愷威，婚後生下一女，看似愛情、事業兩得意，不料這段婚姻僅維持4年就破局，離婚後她還終日被外界檢討是不是為了事業不顧為人母親的責任，反觀她的閨蜜呂一，不過日常去吃個火鍋，就讓身價上億的CEO大暈船，如今嫁入豪門都5年了，仍受盡老公寵愛。

女星呂一外型清麗脫俗，因與楊冪合作《宮鎖玉心》而彼此成了閨密，她也與胡歌、林依晨合作過《天外飛仙》，飾演「賽金」一角讓人印象深刻，連對愛情很無感的胡歌，都說呂一根本是夢中情人，而近期呂一較為人所知的表現，就是她參加了《乘風破浪的姐姐》第二季，能唱能跳展現反差魅力。

事實上，呂一的演藝事業不算亮眼，尤其跟她的閨密楊冪相比，但她的婚姻卻宛若童話般讓人欣羨，當年呂一在橫店踏入一家連鎖火鍋店，不愧是正妹，連吃個鍋都讓人暈船，火鍋店明星老闆對她一見鍾情，此人就是男星錢泳辰，錢泳辰在演藝圈發展平平，但頭腦聰明很懂投資，除經營連鎖火鍋店外，相傳也投資開公司，甚至是影視培訓機構的創辦人，是圈內的隱形富豪，身家上億。

錢泳辰耗費苦心，將一見鍾情的對象呂一變成錢太太，婚後5年仍舊寵溺老婆到不行。(翻攝自錢泳辰微博)

錢泳辰在自家店裡對呂一一見傾心，但追求的過程吃足苦頭，花了好長一段時間才追到心上人，在2016年呂一生日當天，錢泳辰包下上海某高級餐廳求婚，娶老婆的過程簡直倒吃甘蔗，僅17天就把呂一變成了錢太太，如今兩人結婚5年，錢泳辰仍年年精心幫呂一慶生，不僅細心呵護嬌妻，如今呂一參賽《浪姐2》，錢泳辰幫宣傳還不時走漏對老婆的真心崇拜，根本把呂一寵成了公主，兩人的甜蜜感情被說是圈內的童話故事。