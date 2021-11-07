日本前AV女優明日花綺羅長相精緻、身材前凸後翹，去年宣布退役後，轉當YouTuber、酒店媽媽桑，個人帳戶餘額破台幣千萬。最近Netfilx影集《魷魚遊戲》夯遍全球，她cosplay劇中的造型，上下身全失守。

明日花綺羅5日在IG寫道：「大家要一起玩《魷魚遊戲》嗎？」同時上傳一組穿著《魷魚遊戲》運動裝的照片，外套只有拉1/4，大膽露出穿著白色蕾絲內衣的G級上圍，光腳跪在皮質沙發，上面還有好幾隻紅衣人娃娃，她手中也拿著一隻，把劇中玩家裝扮得十分性感惹火。

另一組照片，明日花綺羅穿著劇中北韓女「姜曉」067號的運動服，整個人捲曲在沙發上，下半身竟只穿白色小褲，大玩「下衣失蹤」，狂露蜜桃臀和纖細美腿，側身超邪惡的視角讓粉絲看得賞心悅目，紛紛留言：「綺裸遊戲」、「看起來性感火辣美麗」、「我好興奮阿～好興奮阿怎麼辦？」這兩組cosplay照片共獲得15.4萬個讚。

明日花綺羅成為AV女優前曾當過酒店小姐，出道11年拍了超過300部作品，曾透露每部酬勞約200至250萬日圓（約50萬至63.3萬元台幣），銀行帳戶餘額更高達1億日圓（約2500萬元台幣）。離開AV界後，除了當YouTuber，她還重回老本業，開頂級酒店「J-VOGUE」，裡面的小姐全由她親自挑選，預計挑選7至8人組成女團出道，邊接客邊當偶像。