台電協和電廠將改為天然氣發電，擬填海造陸興建第四天然氣接收站，但引發環保團體抗議，民間團體及立委撂話:四接恐成下一個公投戰場。有人主張改為生質能電廠，對此，台電7日回應，指出若要評估改用生質燃油，不但難度太高，且協和更新改建時程須再延後，將影響供電穩定需求。

協和發電廠改案建備受關注，預計協和電廠將改建為天然氣發電廠，且將填海造陸18.6公頃建立第四座天然氣接收站，影響珊瑚生長空間，因此目前三接與四接都出現生態爭論。

台電指出，將透過完善復育措施，藉由人工生態海堤創造珊瑚友善環境，再結合協和海域水流、水質及水溫條件；也將廣納環評委員及各界所提供的建議，納入後續評估、規劃、設計、施工、營運。

至於有人建議協和改採生質能發電，台電指出，目前國內生質燃油來源較少，須靠進口國外料源，燃料供應及成本必須重新評估，另協和電廠機組爐管、汽機及各輔助設備均已老舊，並非換生質燃料就能繼續使用發電，現階段若要評估改用生質燃油，協和電廠更新改建時程須再延後，將影響未來供電穩定需求。

台電說，過去生質燃料的生產有排擠糧食供應的問題。後續改以非糧食作為原料，但受限原料不足及處理成本與技術欠成熟的瓶頸。截至目前為止，國際間仍未有以生質燃料作為大型電廠的燃料。

外界提及韓國濟州島兩座燃重油電廠改用生質燃油，僅為4部各1萬瓩的機組。此外，生質燃油雖屬綠能，但使用生質燃料作為發電，仍有懸浮微粒（PM）、氮氧化物（NOx）及揮發性有機化合物（VOC）空污排放，同樣需設置空污防制設備降低其對空品影響。

協和電廠原有4部機組，裝置容量共200萬瓩，若滿載發電每年約需250萬噸燃料油，即使可全部改燒生質燃料，由於國內生質燃油來源稀少，須靠進口國外料源，如何穩定供應這麼多生質燃料將是關鍵課題，且需要改建各種設備，相關工程評估更為耗時耗力。

台電指出，協和電廠機組廠齡大多逾40年，爐管、汽機及各輔助設備均已老舊，且發電效率低，並非換生質燃料就能繼續運轉。目前協和電廠 1、2號機已於2019 年除役，3、4 號機將於2024年除役，台電規劃更新改建2部高效率總裝置容量260萬瓩以內燃氣機組，並新建兩座液化天然氣（LNG）儲槽，有助於北部供電穩定與地方空污改善。