香港財政司長陳茂波7日表示，香港是細小的外向型經濟體，港府收入極大程度隨經濟週期及市場氣氛所牽動而變化。2021年受惠出口暢旺和疫情逐步受控，香港經濟逐步改善，電子消費券為餐飲、零售和服務業市場帶來提振作用，這都為港府收入奠定改善的空間。

陳茂波發表網誌指出，部分市區優質地段地皮高價售出、市場對房市前景的情緒偏向正面，地產商因此更積極補地價以發展用地，令相關收入達到歷史新高。加上上半年房市、股市暢旺，物業及股票印花稅收入也高於預期。可以預計，2021年度的財政赤字將遠低於年初時的估算。

陳茂波提到，2021年源自土地的非經常收入雖然可觀，部分彌補開支急增的問題。但是，正如個人理財，如果在房市、股市賺到錢，獲利後當然可以用於其他投資和消費，但總不能因一次獲利而預期未來會持續同樣獲利。如果按此預期而承諾在經常項目大增開支，這種「透支未來」的想法將潛藏難以評估的風險。