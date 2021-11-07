二水鄉就推出「跟著黑泥去旅行2.0」，原本行程一天需要500元，配合振興券，只收399元，兩天遊程則是1499元。(吳建輝攝)

彰化縣振興經濟加碼抽獎，只要在彰化消費滿200元就可參加抽獎，萬元紅包、百輛電動車、還有青年住宅等你抽，彰化縣樂活襪之鄉博物館企劃經理江珮斳表示，明顯感受到民眾消費欲望，整體買氣比去年同期成長約三成，為了湊滿200元的抽獎券，都會大力消費。

彰化縣政府加碼活動從10月15日到2022年6月30日，全國民眾凡是在彰化消費滿200就能換到抽獎券，將送出3戶青年住宅、100台PGO電動機車，還有1萬8000個現金獎，總金額高達3000多萬元，且不限五倍券、現金或刷卡消費。

江珮斳說，疫情趨緩加上加碼券的威力，整體買氣明顯提升，民眾只要聽到滿200元就可以參加摸獎，還有機會摸到房子，基本上都會買買買，搭配觀光工廠所推出的振興特惠活動，讓民眾買越多賺越多。

彰化縣政府經綠處表示，加碼活動從10月15日開始結算至11月5日，累積登陸的比數已經有25萬2119筆，總金額達2億9861萬4640元，短短20天就已經超過去年3倍券半年的消費總額，而結算到6日的登錄筆數也攀升到28萬1217筆，總金額來到3億3691萬元，等於一個周末就有超過3830萬的消費金額。

而彰化縣政府也推出各式小旅行，吸引民眾朝聖消費，像是二水鄉就推出「跟著黑泥去旅行2.0」，原本行程一天需要500元，配合振興券，只收399元，兩天遊程則是1499元，行程內容包括介紹八堡圳文史、八堡圳微思走讀、尋找圳頭仙-八堡圳傳奇故事、品嘗社區風味餐、籠仔篙文創DIY、黑泥田拔河體驗等，讓民眾能夠深度體驗二水農村的田園生活。