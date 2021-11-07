星座運勢網站「星座巫師」分析，金牛座、巨蟹座、天秤座、雙魚座習慣討好他人，他們太在乎別人的感受，為了博取他人的好感而努力付出，有時甚至會失去自我。

▍1.金牛座

金牛座很在乎旁人的評價，為了博取好感、交到朋友，他們會極盡所能的討好人，他們不希望孤獨一人，想要被朋友圍繞的感覺，這樣才不會顯得自己像個異類，因此總是很努力的在配合他人，有時甚至會違背自己的本心，只希望不被討厭。

▍2.巨蟹座

巨蟹座心思細膩，觀察力很強，他們對氣氛很敏銳，總是忍不住在意大家的臉色，如果現場氣氛融洽，他們會感到比較放鬆，如果有人惡言相向，態度不善，他們不會生氣，反而會檢討自己是不是做得不夠好，還會努力討好對方，希望對方氣消。

▍3.天秤座

天秤座的討好是有目的性的，如果他認定對方是有利可圖的人，對自己有幫助，他就會努力討好對方，誇讚對方不嘴軟，行為上也是不遺餘力，無論是端茶倒水都做得非常順手，為了自己的利益，他們會非常露骨的討對方歡心。

▍4.雙魚座

雙魚座很自卑，常常把自己擺在很低下的位置，只要有人對他好，他就會感動不已，努力的討好對方，害怕失去這個朋友。雙魚座看不到自己的優點，所以認為自己不值得別人來認識，只要接收到一點善意，就感到莫大的榮幸，然後加倍回報對方。