美國好萊塢國際巨星威爾史密斯（Will Smith），曾演出《MIB星際戰警》、《當幸福來敲門》、《我是傳奇》等多部叫好又叫座的電影，加上個性幽默又風趣，私底下也相當親民，讓他出道多年人氣始終居高不下。不過，近日即將出書的他，卻在書中透露悲慘的童年回憶，更自爆「曾多次想要殺死爸爸」。

現年53歲的威爾史密斯，出道時便憑著麻省理工學院畢業的學霸身份，加上帥氣的外形獲得矚目，1995年憑著電影《絕地戰警》爆紅後，陸續又在多部經典電影中獲得肯定，成為全球知名的國際巨星，但看似事業一帆風順的他，卻有非常不好的童年回憶。

根據外國媒體的綜合報導，威爾史密斯在即將推出的回憶錄《Will》裡透露，他與爸爸之間的關係複雜，加上爸爸長期酗酒，讓他在小時候曾多次看過爸爸毆打媽媽，9歲時還曾目睹爸爸將媽媽毆打在地吐血的模樣，讓當時幼小的他留下陰影，多次想要動手殺了爸爸，還曾一度打算將坐在輪椅上的爸爸推下樓梯，但最後他還是忍住了。而他的父親於2000年離婚後便罹癌，威爾史密斯卻一直在身邊照顧，直到2016年父親去世為止。

威爾史密斯在書中坦承，長大後的他憑著自己的力量得獎並獲得大眾肯定的目光，都是為了給媽媽一個道歉，也為當年沒有跳出來保護媽媽懦弱的自己贖罪。另外，威爾史密斯也表示，多年來他所飾演過的強大角色，都是他投射內心的情感精心打造的，因為他希望能像劇中人物一樣擁有能力保護自己與家人，罕見透露心理最深層的黑暗面。