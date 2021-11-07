林筳諭劇中被爸爸陳文山呼巴掌。（台視提供）

林筳諭劇中被爸爸陳文山呼巴掌。（台視提供）

林筳諭劇中被爸爸陳文山呼巴掌後趕緊冰敷。（台視提供）

林筳諭（左）與楊子儀有虐戀。（三立提供）

台視、三立新8點檔《一個屋簷下》8日起在兩台同步播出，林筳諭（勇兔）劇中飾演「重組家庭」的成員，是行事果決的冰山美人，因父母離異在心中留下創傷，變得個性很衝，考上大學後便不再住家裡，出社會也一直留在台北工作。現實中的勇兔，也在高三時就為了參加《我愛黑澀會》，不顧家人要她先完成高中學業的建議，堅持獨自搬到台北，事隔多年，她說，若要說後悔，應該當時就是專心把高中念好。

林筳諭飾演的有月，因母親離開父親再娶而變得個性比較陰沈，對同屋簷下的大牙等人一向冷漠又不對盤，總有自己才是外人的疏離感，戲外的她表示，自己雖是在單親家庭長大，但家庭卻非常有愛的，因為家在鄉下，所以媽媽想法會比較保守，她承認在成長過程自己也沒有很乖，只要她決定要做的事情就會去做，她笑說：「但我還算是孝順的啦。」只有在高中時參加《我愛黑澀會》，因公司想跟她簽約，但媽媽和舅舅一開始都不同意，輪流開家庭會議，希望能高三念完再上台北，但她堅持「我現在就要去，因為我不知道之後還有沒有機會」。

多年後的林筳諭坦言，雖然後來上台北後，有轉到莊敬高職就讀，但只有半工半讀、低空飛過拿到高中文憑，現在很後悔當時沒有乖乖念完書再進社會打拚，覺得應該要多學一些東西，可是小時候就不會想這麼多。那時候的想法很倔，想幹嘛就幹嘛，想法比較單純不會去考慮到其他層面。

林筳諭說， 雖然自己成長的環境、做事的態度跟劇中角色有點雷同，但有月這角色比較封閉，因為她從小家庭不美滿、總覺得缺乏愛與照顧，所以在跟這個角色相處時，會覺得她很可憐非常辛苦。她劇中就是一副不會笑的臭臉，因為實在太冷了，有時下戲後會讓自己放鬆一下，跳脫不出來時會邊開車邊聽音樂，來消除緊繃，回到家先坐在客廳、滑滑手機，讓自己掏空歸零。幸好這次飾演父親的陳文山是一個很開朗的人，又很愛搞笑，特別是剛進劇組時大家不熟就一直開玩笑，因為他考慮到大家第一天也許會很緊張，所以覺得他幫助其實蠻多的，「我遇到對戲最多的兩個男演員(陳文山與楊子儀)都很愛搞笑、話又多，拍戲不小心話太多，我就會跳出來說『好囉！很煩』！試圖制止他們一下」。

她劇中因頂撞父親而挨耳光，在巴掌戲開始之前就主動提出「來真的」，讓陳文山頗感壓力，他表示：「一開始合作就打巴掌，也是覺得很膽戰心驚，怕她細皮嫩肉的，打下去會受傷。」林筳諭則大方笑說：「沒關係啦，我的前提就是只要不把我打昏，其他都不是問題！這場戲真的是很關鍵的一場，一巴掌打下去，父女關係將會漸行漸遠。」結果她白皙柔嫩的臉頰被呼了一巴掌後立刻進行冰敷，一度讓人誤會陳文山「下手太重」，她則解釋：「沒有啦！因為我算是敏感肌，怕受到刺激臉頰會紅腫，鏡頭會不連戲，所以打完趕快冰鎮一下。」她也大讚前輩陳文山很有技巧，打的位置巧妙，「沒有想像中的痛，反而好像有點麻麻癢癢的感覺。」

陳文山表示，雖然劇中打了女兒一巴掌，不過他本人反對訴諸暴力，林筳諭打趣問說：「那是不是覺得很過癮？畢竟在現實生活不能做的事，可以透過角色體驗一下。」，陳文山則哭笑不得回說：「的確是可以體驗不同角色的生活，但我本身是沒有那種癖好啦！」