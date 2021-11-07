羊頭山驚傳山難事故！22歲蔡姓男子和2名友人單攻中橫四辣之一的羊頭山，今晨在3.7K處不慎滑落10米深邊坡，臉部瘀青有血，無反應，疑似OHCA，其中一名廖姓友人見狀趕緊報案，花蓮縣消防局趕緊派員至現場，終在下午接觸到蔡男，只不過已失去呼吸心跳，空勤出動直升機將其吊掛下山後送醫急救。

花蓮救難人員拉起繩索，下切至蔡姓山友墜落處，只不過接觸到他時，已失去呼吸心跳。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣消防局今天清晨6時許，接獲南投縣消防局轉報指出，廖姓同行人指稱，蔡男單攻羊頭山，不慎在3.7K處摔落10米深邊坡，臉部瘀青有血，無反應，疑似OHCA，消防局出動4車及10名警消，配合太管處人員及員警前往救援。

由於羊頭山步道顛跛難行，救難人員在上午9點多抵達登山口，後，耗時4小時，終於在下午2時許，接觸到廖，並拉起繩索，下切至蔡男滑落處，不過接觸到他時，已失去呼吸心跳，將其拉回步道後，搬運至吊掛點，空勤人員出動直升機，在下午16時47分吊掛成功，降落至德興棒球場後，已由救護車送至慈濟醫院。