台南一名陳姓保全3年前在網路交友軟體，認識一名女網友小如（化名），雙方交往後發生性關係，但陳男因犯罪遭判刑入監，2人因而手分，出獄後不滿小如另結新歡，竟然拿2人交往時偷拍的性愛片，威脅小如跟他愛愛，得逞後又要求再發生關係，小如忍無可忍報警，台南地院日前依強制性交罪， 將陳男判處3年6個月徒刑。

據了解，陳男曾因槍砲彈藥刀械管制條例及妨害性自主罪，遭合併判刑5年，2013年7月假釋出監，交付保護管束，2015年1月保護管束期滿，執行完畢，但2017年不滿小如另結新歡，竟持交往時拍下的性愛影片，多次恐嚇小如與他發生性關係，否則就散佈到成人網站上。

小如第一次遭陳男威脅心生恐懼，同意到陳男位於永康的住處發生最後一次性關係，沒想到陳男食髓知味，去年初再以同樣手法威脅小如「再做一次」。

小如不願再被脅迫，決定報警求助，法院審理後依陳男涉嫌恐嚇罪，將他判處6個月徒刑確定，但警方事後查出，小如遭陳男持性愛片逼迫發生性關係，檢方遂再以強制性交罪對陳男起訴，台南地院合議庭審理時，陳男坦承犯行，日前再將他判處3年6個月徒刑，可上訴。

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