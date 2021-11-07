「台北館」金華街的甜點屋金錦町造景，民眾可參與手做體驗。（黃采薇攝）

2021台北國際旅展今（7）日邁入第3天，今年許多中央部會及地方縣市政府單位參展，除了在館內設置供民眾打卡拍照的背板，也與在地商家及旅行業者合作，推出許多特色遊程與名產，且適逢周日，出現民眾排隊人龍等待入場，準備搶攻餐飲住宿票券或超值旅遊行程商品。

親近山林與個人化體驗都為本次旅展重點，各部會也針對不同的主題，與旅遊業者合作，推出精緻深度旅遊。林務局的國家森林館，以國家森林遊樂區結合周邊特色資源，嚴選「林鐵漫旅」、「夜觀覓境」、「花季絮語」與「森林嬉遊」4大主題共33條森林遊程，更將森林意象放進展館。

目前雖然仍無法出國旅行，個地方政府積極發展觀光，桃園館最受矚目的Xpark、觀光工廠、度假酒店與伴手禮等，更將桃園觀光節慶及人氣景點等動畫影像投影搬到旅展現場，以「奇幻桃園隧道」打造特色打卡拍照區，搭配多項趣味活動與好康優惠，讓大家身歷其境感受桃園風情意象。

ITF台北館以「老房子新視界」為主題，主推台北老房子新故事，以及12月即將在萬華艋舺城區舉辦的2021台北燈節，其展攤以位於萬華西本願寺的和風茶屋八拾捌茶輪番所、以及金華街的甜點屋金錦町，作為展館設計原型，現場有老爺行旅、捷絲旅、台北西華飯店等業者進駐，台北雙層巴士更推出展場限定雙巴票買一送一等超值優惠。

新北館以「EXPLORE無限新北」主題，將展館打造成耶誕市集風格，運用水幕打造城堡舞台，還有業者推出因應新旅遊型態的產品，如專門推廣無障礙旅遊的「多扶旅行社」，現場推出有醫師、物理／職能治療師隨團，一邊旅遊一邊運動的溫泉太極、濱海健走杖的行程，也有踏訪淡蘭古道及聚落文化的深度遊程，更祭出五倍券優惠方案。