前民進黨立委郭正亮。(圖/本報資料照)

英媒路透社11月5日發表題為《台灣之戰》（T-DAY: The Battle for Taiwan）的特別報導，提出大陸可能升高衝突的6種想定狀況並進行推演，前民進黨立委郭正亮認為，路透社的文章是「泛泛之論」，其中有很多變數，方法有非常多種，重點是「時間點」！

郭正亮7日在《新聞大白話》表示，路透社的文章是「泛泛之論」，其中有很多變數，重點是「時間點」！方法有非常多種，對北京而言，如果還沒有完全準備好，「我認為不會出手」。一般都認為是2024總統大選選完，那個時候才會做判斷，譬如是甚麼樣的人當選？或是競選最後的兩三個月，基調就已經很清楚了，「我覺得他那個時候才會做判斷」。

他指出，所以為什麼有些學者認為2024年，因為趨勢明朗，北京就會開始考慮，可是一般人認為2024還沒準備好。邱國正部長最老實，直接說2025，美國印太司令部司令戴維森說2026。可是會用什麼方法，真的不知道。

郭正亮進一步認為，其實已經開始布局了。這篇文章有一個概念值得討論，就是有很多「灰色地帶」的戰術，例如招民船或武裝漁船進行演習，為什麼要招民船？可能就是要載兵過來，這就是灰色地帶，未來可能會有越來越多灰色地帶的戰術。

郭正亮舉例，台灣未來天然氣發電要達到 50%，天然氣都是進口的，庫存只有14天，搞不好會試著封鎖能源。

兩岸局勢持續緊張，英媒路透社11月5日發表題為《台灣之戰》（T-DAY: The Battle for Taiwan）的特別報導，提出大陸可能升高衝突的6種想定狀況（scenario）並進行推演，從封鎖馬祖開始，依序為進犯金門、海空封鎖、全面封鎖、空中及飛彈攻擊，到全面侵台，最後美日及澳洲聯手助台反擊，終演變成東亞戰爭。

另外，國防部報告提到，研判在西元2025年後，中共區域拒止、反介入及封鎖控制台海周邊能力日趨完備，是否代表中共在2025年將具備犯台能力？國防部長邱國正10月6日回應，中共目前已有犯台能力，但台灣不做任何挑釁，而2025年的時間點，是研判中共具有全面犯台能力。