今年的立冬是在11月07日12點46分交節氣，既然這個節氣名為立冬，就是代表這從此時開始要進入冬天。命理專家柯柏成表示，節氣的轉換都是調整運勢的好時機，只要當天在家中擺放鮮花或橘子，便能提升自己的財運、貴人運。

柯柏成在臉書粉專表示，《月令七十二候集解》說：「立，建始也」，又說：「冬，終也，萬物收藏也」。意思是說秋季作物全部收曬完畢，收藏入庫，動物將躲藏起來準備冬眠。立冬，不僅代表著冬天的來臨，也代表冬季開始，有萬物收藏，歸避寒冷之意。

柯柏成指出，北方習俗上會在這一天吃餃子，餃子音同「交子」，這一天正好是交年運，因此取諧音來討的吉利。

柯柏成接著說明，這一天可以在家中用不透明的花瓶插上奇數數量的鮮花，請注意必須是真花，如香水百合都相當不錯，促進家中和諧及招貴人，請於當天將這瓶鮮花放置在家裡的正中央，如果是要招桃花運的，當然就可以選用紅玫瑰。

柯柏成補充說道，因為是交節氣時間，只要當天放置都可以帶來好運，不方便放鮮花的，也可以選擇擺上一盤橘子，什麼時候吃都沒關係，但是當天要擺上就可以，選擇擺放橘子的就是住財運及事業運，想要整體提升，當然就是鮮花和橘子一起放。