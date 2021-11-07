林美秀10多年前在廣告中扮演「孟姜女」，驚天一哭讓人印象深刻，該產品瞬間引爆討論。相隔10多年，林美秀再挑戰飾演《倩女幽魂》中的聶小倩，這次與她演對手戲的竟是知名作家吳淡如！吳淡如首次挑戰女扮男裝飾演男主角甯采臣，斯文氣質讓林美秀大讚「好帥氣」，她則自嘲聶小倩「好可怕」。

吳淡如扮演甯采臣、林美秀飾演聶小倩。（PP石墨烯提供）

吳淡如與林美秀繼先前合作拍攝塑崩褲廣告後，大賣10萬件，成為業績保證，這次乘勝追擊，受「石墨烯棉被」邀請重現經典小說，更是提高成電影規格拍攝，吳頻頻誇讚林美秀從手指到頭髮都有戲，林美秀則笑說自己剛好有天份，看到什麼都想演。

談起之前一同代言塑崩褲的趣事，兩人話匣子一開停不下來。林美秀也分享近期正與朋友合資在網路上賣水餃，原本她只是喜歡吃某餐廳的菜，有次因緣際會發現這間餐廳有賣水餃，不過僅對熟客販售，於是林美秀主動打給餐廳詢問是否有興趣一起合作販售，因此開啟另一個新事業。

林美秀說，「我會到現場去看他們怎麼做，也找了更多家庭主婦一起來包水餃。」但目前還不敢大肆宣傳，僅是小本經營。吳淡如說，水餃本身薄利，加上「手工」是賣點，要克服量產這件事非常不容易，她佩服林的勇氣：「選了個很難的東西創業。」同時也站在生意人的角度直指：「你根本不能打廣告，一打廣告，若是賣了100萬顆怎麼辦？」林美秀說，所以給自己半年的時間克服量產這個問題。

面對好友，吳淡如直言不諱，不吝提出建議，她認為做生意就是做生意。她之前在「人生實用商學院」Podcast節目中遇到一位枕頭老闆，一看對方的商品就直指「你的花色不會讓人想買」，但同時她直接免費授權自己的畫作讓老闆製作成枕頭套當作贈品，還幫忙宣傳，結果才開賣兩天，枕頭的業績就直逼500萬元，讓枕頭老闆笑得合不攏嘴！