挪威鐵人三項好手伊登(Gustav Iden)因在比賽戴上彰化縣「埔鹽順澤宮」帽子參賽，2019年奪下法國世界錦標賽冠軍受到矚目，而在最近他又戴著這頂「神帽」出征美國佛羅里達州鐵人三項賽，最終再次奪下冠軍，這頂帽子對他來說意義非凡，因戴上後已奪下5次冠軍了。

伊登這次繳出2小時34分51秒的成績，並且領先第二名長達6分鐘，完全展現超強實力，不過面對高難度賽事，賽後他坦言這場比賽真的是很「不可思議的挑戰」。而消息則很快傳回彰化，彰化縣埔鹽鄉順澤宮在臉書官網發文表示祝賀，順澤宮總幹事陳守欽更表達祝賀。

他說：「這算來是伊登戴上神帽後第5次拿下世界冠軍，很替他驕傲、高興，也很感動台灣、順澤宮再次登上國際版面」。也提到順澤宮神帽永遠為他準備，歡迎他再次回到台灣彰化，希望他繼續加油，締造更好成績。看來伊登完全成功讓世界看到了台灣，算是另類的台灣之光！

伊登今年25歲，身高178公分，體重69公斤，在田徑項目中擅長鐵人三項與長跑，2019年法國尼斯世界半程鐵人三項錦標賽，伊登以3小時52分35秒成績奪冠，之後他還受到彰化縣政府邀請訪問，並到彰化埔鹽順澤宮還願。

他生涯還拿過2013年英國英格蘭倫敦三項金牌、2015年荷蘭荷坦三項青年盃金牌，在2017年捷克喀斯巴德、2018年瑞士洛桑、2018年大陸山東省威海市世界盃也成功奪下金牌，有趣的是今年7月底東京奧運鐵人三項因規定嚴格，無法戴神帽上場，最終僅拿下第8名。