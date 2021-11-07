樂天桃猿5日「開箱」新秀林子崴，他初登板以19歲又228天之齡，寫下中職最年輕初登板先發拿下勝投新紀錄，總教練曾豪駒表示，林子崴絕對還有下一場先發機會，之後在球季尾聲也會找機會再讓潛力新秀上一軍。

林子崴初登板就與中信兄弟王牌投手德保拉同場先發，最終他繳出5局失1分好投奪下勝投，好表現得到讚賞，也讓他獲得再下一次先發的機會。

曾豪駒笑著說：「不給先發會暴動吧！他投的好，證明他自己能在一軍，值得期待下一次。」曾總也提點林子崴，把第1次先發時沒注意到的地方去做修正，「相信他會越來越好，至於下一場先發先賣個關子，大家期待一下。」

不過球季逐漸進入尾聲，目前獅隊領先排名第2的中信兄弟3.5場勝場差，排名第3的猿隊則是與獅隊差6.5場，猿隊下半季淘汰指數只剩5，要衝擊下半季冠軍有難度，原本寄望兄弟包辦上下半季冠軍、打挑戰賽的想法，兄弟近期卻陷入4連敗。

曾豪駒認為，雖然現在態勢對球隊衝擊季後賽較為不利，但球隊仍是會努力拚戰每一場比賽，「我們能做的是想辦法打好每一場比賽，掌握自己，把該做的做好，不放過任何一絲希望，只要你相信任何事情都會成真。」

曾總也透露，在球季尾聲還會讓一些有潛力、進步幅度比較多的選手上一軍，他點名投手李承禎、范柏絜，野手林政華、蔡鎮宇，「這幾個選手在二軍都表現得不錯，後面會看狀況試著讓他們上來。」