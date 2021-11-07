基隆市中心城隍廟、東岸廣場人行地下道原預計明天封閉，進行改善工程，但明天鋒面通過氣溫驟降、帶來水氣，基隆市政府工務處擔心民眾無處躲雨，封閉暫時延期，至於確切時間會再對外公布。

基隆市中心2座地下道，位於東岸停車場及忠一路城隍廟，分別通往夜市、孝二路，因地下道相關設施老舊，又有漏水狀況，長年未修繕，導致環境髒亂不堪。市議員童子瑋去年總質詢時，提出新竹車站地下道作對比，要求市府改善環境空間。市長林右昌當場允諾，並率隊親自視察。

童子瑋指出，日前招標作業完成，預計11月8日起封閉2處地下道施工，並於明年2月5日開放，期待工程單位盡速改善，以嶄新的面貌呈現，提供市民朋友明亮、舒適、安全的通行環境。

不過，明天鋒面通過氣溫驟降，工務處擔心天氣冷又下雨，民眾無處可躲，加上東岸廣場地下道流動人數較多，恐造成不便，決定暫時延緩封閉時間。

工務處指出，這次工程分別針對「天、地、牆」進行全面性改善，主要工項包括，拆除既有設施、安裝明架天花板、牆面造型鋼板等，另針對漏水處進行裂縫灌注及防水施工，並更新損壞抽水設備；因地下道屬通過性人流，施工時將進行全面拆除作業為免影響行人安全，施工期間將封閉。