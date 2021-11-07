英媒路透社日前發表題為《台灣之戰》的特別報導，彙整多方意見與資料後，提出大陸可能升高衝突的6種想定狀況，引發各界關注。中華戰略學會研究員張競對此持保留態度，並指應該從正統的軍事計劃思維下手，而外媒對台灣情勢的複雜和矛盾了解不深，做出來的東西可能深度不夠；張競還認為，真正的戰爭取決於人心和作戰意志。

中天新聞報導，張競表示，路透社提出了6項衝突想定，但真實程度如何？我認為戰爭發生的原因也確實有很多，且是變化莫測，能否掌握當時所有客觀因素，並藉此判定動武的決心，還有值得商榷的餘地。在這種情況下，任何的想定，都有研究的價值，但能不能認定這些劇本會必然發生，則應該予以保留。

張競指出，兩岸之間有很多矛盾，不能透過軍事解決，要斷定戰爭如何發生，不光是只有考慮開始接戰的時候，還有戰後的綏靖、保安，恢復秩序，需要整套的考量。在媒體所做的分析報導當中，可信程度是相當有限的，兩岸關係不睦，軍事情況緊張，何時會發生戰爭？戰爭又將如何進行？已變成全球媒體都喜歡參與的大遊戲，在這場大猜謎中，有很多想定，沒想到前因和後果。

張競認為，戰爭的發生，要從其預期目的和止戰狀態，才能測定終戰的指導，最後才能決定如何來開戰。決定終戰的指導，是如何和結束戰爭，就像要知道在哪邊下車，才知道應該去哪邊上車，在情形之下，有非常嚴肅、正統的程序，所有媒體提出的想定和劇本，有很多並不是那麼確實，並沒有考慮可能產生的情報徵候；以及在哪些客觀條件下，會採取何種特定戰爭作為；還有在主要戰爭結束後，如何維持社會穩定，執行綏靖作為。

張競坦言，從正統的軍事計劃思維下手，遠比媒體提出的某些想定劇本胡亂猜想好得多，許多媒體面對台灣情勢，不了解其中的複雜與矛盾，所做的東西就好像辦家家酒，當成戰爭遊戲看待，「我認為那些是缺乏深度」。若了解前因後果，真正的戰爭取決於人心和作戰意志，而非硬體戰鬥的場景，最後還是戰鬥意志、決心決定一切，最重要的是，準備戰爭，是不希望走向戰爭。