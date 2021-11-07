高雄市鼓山區一間摩鐵6日中午左右發現一對情侶陳屍浴缸，房內發現不明粉末，仍待送驗釐清成分。 （中時資料照）

高雄市鼓山區一家摩鐵6日驚傳雙屍命案，20歲洪男與18歲黃女被發現全裸陳屍浴缸，房間桌上留有可疑白色粉末和K盤，警方初步判斷兩人疑吸毒過量致命。檢方今公布初步相驗結果，2人身上無外傷，死因是否毒品所致，將做進一步解剖複驗。

據了解，洪男與黃女為情侶，5日深夜開著一輛黑車賓士轎車，入住事發摩鐵，6日凌晨時分，一名柯姓男子駕駛一輛白色轎車進入汽車旅館，與洪男在車庫短暫交談2分鐘後旋即離開，凌晨5時，又有一輛深色轎車拜訪洪男，同樣短暫停留後離去，但直至下午1時30分，櫃台人員發現洪男尚未退房，直接打電話提醒，卻發現電話一直無人接聽，立刻通知房務人員前往察看。

房務人員抵達房門口時，先是敲門兩次，但均無人回應，接著改用備用鑰匙開門進入。沒想到，在浴室發現洪男、黃女兩人全裸倒臥浴缸內，已無生命跡象，立刻通知警方。

警方採證後發現，現場整齊無打鬥跡象，門窗均未遭破壞，情侶兩人身體也無明顯外傷，但嘴角疑似留有粉末，房間桌上也有白色不明粉末和疑似用來吸食毒品的K盤，初步判斷是兩人吸毒過量致命。經檢方稍早的初步檢驗結果，2人身上無外傷， 需解剖複驗死因是否毒品所致。

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