俗話說「立冬補冬，補嘴空」，每逢立冬時節，民間向來都有進補習俗，不少人都會相約親友大啖薑母鴨、羊肉爐、麻油雞等藥膳湯品補補身子，不過也要小心過量可能會造成身體負擔。對此，食藥署《藥物食品安全週報》就列出5大進補原則，讓民眾能聰明進補安心吃、營養均衡不過量。

●要點1：烹調少油、半水酒

麻油雞、薑母鴨是冬令進補必吃的熱門選項，一般會將肉類和薑片以麻油爆炒過後加酒烹煮，雖可增加風味，但油脂和酒精除增加熱量外，酒精對血壓、尿酸造成的影響可能誘使慢性病患者疾病惡化。

建議可省略爆炒薑、肉類的步驟或減少麻油用量，並用半水酒烹調，讓酒精於烹煮過程中揮發掉再食用。進食時，可刮除上方浮油，以及避免食用動物皮。

●要點2：添加蔬菜，健康加碼

一般補品多以內臟或肉類為主要材料，富含蛋白質及油脂，但民眾容易於大快朵頤吃肉的同時，忽略了蔬菜的攝取而飲食失衡。建議在湯鍋中加入蔬菜，除增加纖維與飽足感外，亦可增添食物風味及變化度。牙口功能不佳的長輩可添加質地較軟嫩的蔬菜，至於常見的南瓜、芋頭、玉米等屬於主食類蔬菜，若需控制血糖的民眾要少量攝取。

●要點3：輕醬料才夠夯

食用羊肉爐、藥燉排骨時，多數民眾會搭配味噌豆腐乳醬或豆瓣醬食用，這類的沾醬過鹹、含鈉量較高，需注意鈉的攝取量。建議可用薑末、蒜末、蘿蔔泥、香菜、辣椒與醬油、水果醋等調味，減少鹽分攝取；若煮火鍋，可以昆布或蔬菜熬煮湯頭，增加自然甜味，減少過多調味料的使用。

●要點4：減少加工製品

近年來補湯火鍋化，許多人喜愛以補湯，或添加麻辣鍋風味為湯底、加入許多配料，如：魚餃、蛋餃、丸類、蟹肉棒等，這類火鍋餃丸類都是加工類製品，磷含量及油脂偏高，應盡量避免。建議可選擇脂肪較低的蛋白質來源，如：魚肉、雞肉、海鮮或豆腐等。

●要點5：量身打造聰明吃

冬暖食補受大眾歡迎，但身體狀況因人而異，「一般民眾」較無特別限制，只需注意油脂和肉類份量，建議可提高湯品中之蔬菜、菇藻類，增加食材豐富性與飽足感，避免進食過多油脂與肉類。

至於「糖尿病患者」則需注意減少併發高血壓、高血脂及肥胖等症狀，故建議進補以少油、高纖，適量醣類及優質蛋白質為原則，並注意主食類蔬菜，如芋頭、南瓜、玉米、山藥等攝取量。

「高血壓患者」要注意的是，酒精易使血壓升高，不易血壓控制，建議留意烹調用酒量。另外，食材或沾醬以天然風味為宜，湯品及沾醬注意鹽量的使用。

「減重者、高血脂患者」在傳統食補的脂肪來源，除肉類外皮不要食用以外，建議減少烹調用油，進食時也可刮除上方浮油。

對於「腎病患者」來說，補湯除肉類份量多以外，湯品鉀含量亦高，需留意肉類蛋白質及湯的攝取量，實際可進食的份量因病情而異，建議諮詢營養師。

至於「痛風患者」，因為酒精不利於體內普林代謝，內臟熬煮的高湯普林含量高，建議少喝湯，多喝水。另外也要注意肉類份量，每餐建議以2兩為限。