為推廣具有農糧署生產履歷認證的優質竹筍，南投縣竹山鎮公所6、7日於中山市場舉行「2021竹山好物-筍遇爌肉創意廚藝競賽」從初賽到決賽，共吸引62組全國廚藝好手「以筍會友」報名參加，分為社區組及專業組競技，各組分別取前3名，獲獎者受頒竹製獎牌及獎金。

竹山鎮公所6、7日於中山市場舉行「2021竹山好物-筍遇爌肉創意廚藝競賽」。（竹山鎮公所提供／張妍溱南投傳真）

決賽現場競賽料理除筍乾爌肉外，還需再準備1道冬筍創意料理，除了比功夫也要比創意及技巧，最後比賽結果出爐，各組分別取前3名，包括，專業組得獎名單：第1名，饗富餐廳，賴威翔、吳揚晟。第2名，瑪利工作室，洪瑪利、方珣。第3名，慈明高中，張今菱、張瑜軒。

社區組得獎第1名，下坪社區發展協會獲獎上台接受頒獎。（竹山鎮公所提供／張妍溱南投傳真）

另社區組得獎名單：第1名，下坪社區發展協會，鍾薰誼、廖婉甄。第2名，籐湖社區發展協會，劉秀津、陳美妙。第3名，車店仔社區發展協會，黃惠卿、陳雅紅。頒發竹製獎牌及獎金；冠軍1萬元、亞軍5000 元、季軍3000元，其餘入選決賽者可獲獎狀1面。

竹山鎮長陳東睦表示，筍乾爌肉是不少台灣人懷念的古味料理，希望透過筍爌肉料理競賽，將竹山當地特色的竹筍推廣出去，加上經過農糧署生產履歷認證，讓消費者食用起來能更加安心，藉由競賽除了廚藝好手展現才藝，也讓大家看見筍料理的多樣性。