今天（7日）雖然是立冬，不過天氣晴朗、陽光普照，籃球迷們也把握好天氣到新北市新莊體育館看球，P. League+第1站熱身賽本日首戰送上新竹街口攻城獅與桃園領航猿的對抗，領航猿首節在施晉堯單節15分勇猛表現帶領下拉開差距，下半場攻城獅極力追分，領航猿仍努力維持領先地位，終場97比82收下勝利。

施晉堯此役斬獲全場最高27分，盧峻翔貢獻17，陳冠全、溫立煌各贊助12分，教頭鄭志龍給球隊此役表現打75到80分，他解釋：「主要是球員籃板上表現不錯，守住了50個籃板，我都會提醒球員，進攻來自於防守、防守又來自於籃板，鞏固籃板可以幫助我們為勝利打下基礎。」此役籃板上領航猿比對手攻城獅多了17個，是勝負分水嶺之一。

熱身賽就展現好狀態的施晉堯，透露新球季目標是比去年表現更好，希望幫助球隊打進總冠軍賽、拿下最高榮耀；從SBL轉戰PLG，盧峻翔表示：「自己想挑戰更高等級賽事，但自認還有很多地方要學習，像是身體碰撞的壓迫比較大、還有防守上大家都很有經驗，我要再多適應。」

攻城獅教頭林冠綸指出，球隊首節較鬆散，也因為這場比賽結果讓大家有所警惕，知道贏球不容易，「雖然是輸球，但還是看到球隊展現季外訓練的成果，例如李家瑞、高國豪比上一季更成熟，而球隊本季本土戰力比較吃緊，吳岱豪之前受傷，熱身賽前兩天才歸隊，林宜輝這場也有狀況，慶幸這只是熱身賽，球隊還有時間調整。」

施晉堯首節就火力全開，單節進帳15分、上半場19分，幫助領航猿首節打完就領先多達18分；第1節只獲得8分的攻城獅，次節在「高老闆」高國豪單節11分帶領下努力追分，不過領航猿多點開花，陳冠全、盧峻翔都有貢獻，幫助領航猿帶著19分領先進入下半場；第3節攻城獅曾將差距縮小到9分，但領航猿陳昱瑞、施晉堯聯手下穩住軍心，沒讓到手一半的勝利飛走。

攻城獅以李家瑞25分最高，另抓下9記籃板，高國豪21分居次。

盧峻翔（左）對手朱雲豪防守下努力突破。（PLG提供）

李家瑞7日熱身賽為攻城獅拿下25分。（PLG提供）