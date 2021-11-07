台北市自2019年起陸續建置科技執法設備，但議員戴錫欽發現，僅有台北車站設有「LED顯示幕」，提醒違停達1分鐘的車輛驅離，但另外3處只設「本路段有違規偵測取締」牌面，質疑開罰SOP一市雙標，還恐生954萬的爭議罰鍰。北市警察局對此回應，將邀集相關廠商會勘，評估設置。

戴錫欽表示，依「交通科技執法設備採購規範」規定，警方用「違停偵測執法設備」在開罰違停前，需先以LED顯示幕及其他方式，提醒違停達1分鐘的車輛驅離，若違停3分鐘未離開才進行後續舉發。

但戴錫欽調查發現，北市4處違停偵測設備，只有台北車站設有LED顯示幕提醒車輛；北醫吳興街、市府轉運站、馬偕醫院3處僅設「本路段有違規偵測取締」牌面，根本無法完成「告知提醒違停達1分鐘的車輛，執行即時驅離車輛」的開罰SOP。

戴錫欽質疑，3處共開出1萬609件的罰單舉發程序有瑕疵，若每件900元違停罰鍰計算，恐生954萬8100元的爭議罰鍰。

另外，戴錫欽認為，科技執法建置地點應有科學依據，但4處只有2處落在去年北市前10大違停地段，最離譜的是，北醫吳興街建置竟只因是「柯市長交辦」案件。戴要求市府建置標準及執法SOP應一致。

對此，警察局表示，科技執法位置是以交通事故、違規熱點、重要幹道、車站及醫院周邊等因素加以評估。警察局強調，各科技執法地點均設有告示牌面提醒用路人勿違規停車，符合法規規範；尚未設立LED顯示幕之地點將邀集相關廠商會勘，評估設置。