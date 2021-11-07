網紅鄧佳華自稱「FBI帥哥」，自從加入「直播天王」連千毅的團隊，話題不斷，今（7日）連千毅更召開記者會，透露將安排鄧佳華進軍AV界，還是擔任男主角，現在正努力學習日文、英文。

據《ETtoday新聞雲》報導，連千毅表示鄧佳華最近在網上的高流量，引起SWAG、越南、日本AV廠商關注，最近已和這些單位洽談合作，很快就會開拍AV，且不是低階男優，而是直接擔綱男主角；鄧佳華也自取了新藝名「變態太郎」，目前由日文老師長瀨昆妮、英文老師Seline分別教他日、英文，開始為之後的工作做準備，鄧佳華也害羞透露，想和最紅的女優一起拍SWAG，如果到日本拍AV，最想合作的女優則是三上悠亞。

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另外，鄧佳華最近還接到2個食品代言，代言費可進帳2百萬，但前提之下，是他不能再引發負面觀感，之後還會視他的銷售成績匯款激勵獎金，事業似乎越來越來順利。

連千毅日前才在臉書直播宣布，鄧佳華正式加入黑面藝人經紀公司，將於11月21日進入演藝圈，成為「羅志祥接班人」，並稱鄧佳華未來會用新藝名「羅賴把（台語）」勇闖藝能界，20日預計召開記者會，正式進入演藝圈後會演唱一首歌和跳兩支舞曲，引發不少網友的好奇心。