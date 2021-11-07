30歲的日本超模水原希子（Kiko），擁有精緻的混血五官與168公分的高䠷身材，讓她自2003年由雜誌模特兒出道後就受到矚目。而近日與友人前往海邊潛水的她，在社群平台上曬出一系列火辣穿搭照，大秀凹凸有致的性感身材，甚至大方露出「粉紅點」，讓網友們大噴鼻血。

水原希子雖工作行程繁忙，但熱愛戶外活動的她，不久前才在個人IG上曬出多張穿著比基尼的辣照，以及海底珊瑚礁、與海龜一同在海中潛水的照片，吸引粉絲的目光，沒想到近日她又曬出另一組照片，同樣相當吸睛。

只見水原希子在公開的照片中，只穿著一件黑色的針織削肩長裙，而洋裝全身鏤空的性感設計加上貼身的剪裁，使好身材若隱若現十分性感，但經過強光一照，才發現水原希子胸前的粉色胸貼竟完全沒遮一覽無遺。不僅如此，後面幾張照片，她還不忘轉身隱約秀出火辣翹臀，讓網友看了直呼「天哪！這身材太辣了」、「好性感的服裝」、「Kiko醬就像水中的精靈」、「那件洋裝太美了」、「辣到噴鼻血」，照片公開短短6小時，便吸引超過9.3萬人按讚。

水原希子出道以來憑著亮麗的外型，在《ViVi》及日版《Seventeen》等雜誌中擔任專屬模特兒而獲得矚目，2009年演出電影《挪威的森林》後，便將事業重心轉往戲劇圈發展，陸續在《進擊的巨人》、《信長協奏曲》、《謊言戰爭》等劇中演出，今年還在電影《彼女》中全裸上陣，讓不少人驚艷不已。