受疫情影響，統一企業（1216）響應全球興起飲品去標籤與箱購趨勢，不僅更符合消費者居家飲用需求，減少包裝同時減碳，達到方便回收、建構友善飲水的正循環，推出首款無標籤版產品「純水小紅」，統一邀請全民響應環保，即日起全台7-ELEVEN i開賣箱購，可享幾近四折的友善價回饋。

統一指出，日韓流行飲品去標籤，帶動減碳風潮，讓回收能更省心方便。也因疫情警戒，帶動宅食經濟，國內各大電商平台食物飲品網購需求激增，飲用水也擠身熱賣銷量品項之一。箱購飲用水不僅方便又讓人更放心。統一集團旗下H20純水響應環保，推出首款全新無標籤版的「純水小紅」，提供消費者不將就的友善飲水新選擇。

經歷後疫情影響，消費者回歸初心，更講究踏實生活及有意義的消費，純水小紅減去包裝，讓回收流程變得更友善；統一集團H20純水無標籤版「純水小紅」，來自台灣中央山脈優質水源，秉持嚴謹製程及高標準檢驗，經過核心七道淨水製程，層層過濾，提供純淨安心；並符合國家級標準CNS12852及SGS、TQF等多項安心認證。

為更符合消費者家用需求，統一集團推廣無標籤箱購產品。首波推廣H20純水無標籤版箱購，快速跟進世界趨勢與滿足消費者需求。為讓消費者加入減少包裝行列，即日起可至全台7-ELEVEN i預購箱購預訂H20純水無標籤版600ml「純水小紅」，上市友善價170元為原價四折回饋。