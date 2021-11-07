全球豐沛資金追求科技的新穎科技創新事業，金融法規融合前瞻科技、難度極高的Regtech監理科技，得到最多資源，國際調研機構RegTech Analyst分析，業內在2021年第二季獲得的資金注入，達到近五季來的最高，單季融資金額達49億美元，再度打破上一季的43億美元的記錄，近一半的交易案獲得資金超過2500萬美元。截至目前，2021年上半年投資於RegTech的總金額達92億美元，超過過去五年在監管科技領域籌集的資金。

調研團隊重新統計2021年來的各件交易案狀況，發現今年前九個月的TOP 10最大交易案中，有八筆在北美地區完成，反映出北美地區的PE/VC資金流向監管科技的熱切程度。此外，北美公司是今年前三季的市場交易主力，占65％，歐洲則占同期交易的25％。

調研團隊指出，疫情全球大流行驅動的數位轉型需求，監管機構對於透明度、問責制（accountanbility)的要求愈來愈多，成為金融服務流程需要導入更多RegTech的驅動力。數位轉型的壓力致使金融服務公司額外需要虛擬資產監管、數位身份辨識，線上金融服務等，加上欺詐者一直在鑽金融系統數位集成的漏洞風險，國際科技創新圈的投資者，更願意將資金投資於能解決相關問題的RegTech監管科技公司。

需注意的是，2021年前三個季的TOP 10監管科技公司中，有五家屬於網絡安全子行業，包括駭客入侵、洗錢詐欺等，在疫情期間的攻擊力道更為加大。調研團隊指出，網絡犯罪是金融業面臨的主要風險，摩根大通等公司每年投資6億美元以加強其網絡防禦，隨著金融服務提供業者需要處理個人身份資訊及數位平台使用的增加，網絡安全技術的需求將繼續增長。

今年迄今最大的一筆Regtech新創投資交易案，是無密碼身份技術暨風險管理解決方案提供商Transmit Security完成，在公司估值22億美元下獲得5.43億美元的A輪募資，創下Regtech行業的里程碑。北美以外的最高交易案，則由英國網絡安全平台業Sny 取得，F輪募資中拿到5.3億美元，新資金用於進一步開發產品。