永和三美人化妝海棉大合照。（永和三美人提供）

曾經年賣破千萬⽚的台灣海綿⼤廠「永和三美⼈」粉撲，民國60年代由永和膠業廠推出，在網路不如現在發達的年代，靠著真實的口碑效應與口⽿相傳，幾乎是⼈⼿⼀塊，該粉撲一度宣布停產，三年後再度改版回歸，讓許多品牌迷為之期待。

永和三美⼈名稱來自創⽴初期，熱⼼幫忙的姊妹阿姨，以象徵在地女⼒的「三美⼈」，加上所在 地新北市「永和」為名。據說⾹港某天后的彩妝師流傳出來的使⽤⽅法，讓永和三美⼈化妝海綿完全發揮它柔軟Q彈，⼀開始新買來的海棉，準備⼀⼩盆微熱的⽔將化妝海棉浸泡⼀整晚，隔天取出擰乾後開始使⽤，此法可讓海棉更加好⽤。

多變的化妝海綿，可以⾃⾏裁剪為需要的形狀和⼤⼩，也可以用⼤拇指和食指將化妝海綿捲起的拿法並且利⽤點壓的⽅式上妝，化妝海綿也擁有美妝蛋的優點特性。11⽉重新回歸後，於總經銷直營之電商通路銷售，更多的實體通路都在持續洽談中，未來除了經典商品持續販售外，會推出更多因應時下的化妝⼯具。