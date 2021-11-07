統一獅隊老將潘武雄9月底在跑壘時不慎拉傷右大腿，至今都還在復原階段，總教練林岳平表示，目前他傷勢約復原5、6成，若球隊打進季後賽，傷癒歸隊也不無可能，但「餅總」坦言時間上有些尷尬，「可行也可不行，若Take沒有復原到9成就不會去賭。

潘武雄上次出賽是9月23日，在比賽中跑壘時不慎拉傷右大腿退場，今天賽前潘武雄現身台南棒球場練習，但「餅總」卻說：「他不在我們的範圍內，他是來自主練習的。」

林岳平表示，潘武雄已經開始進入打擊練習，目前腿傷復原約5、6成，「打擊沒問題，主要是跑，如果沒有辦法跑，打出去也是困難，至少要回到9成。」

下半季例行賽剩下最後2周，以現在的態勢來看，獅隊有很好的機會取得季後賽門票，潘武雄要趕上季後賽也是不無可能，林岳平說：「現在還有2、3周的時間，就等他的腳恢復，機會上大概一半一半，時間上有些尷尬，可行也可能不行，還是要看他之後的狀況，如果沒到9成就不會去賭。」