台東縣池上鄉今天舉辦竹筏季，以吸睛的水舞秀，為新建完工的多功能碼頭剪綵，未來除了將鄉民日常的傳統划竹筏轉化為遊憩活動以外，水上舞台也可辦理各項展演，希望把大坡池打造成熱門新景點，要讓遊客「划很大」。

多功能碼頭也是大自然舞台，可做為表演空間。（莊哲權攝）

池上鄉長張堯城表示，池上鄉竹筏季每年都吸引全國各縣市運動好手競技，今年受疫情影響，取消了傳統竹筏競賽，但也安排了免費竹筏體驗、闖關遊戲及美食市集等系列活動，而由花東縱谷國家風景區管理處協助興建的多功能碼頭，則為大坡池的觀光產業帶來新氣象。

縱管處長郭振陵指出，大坡池是百年前池上鄉民賴以維生的水域，隨著產業型態的改變，過去鄉民的日常已逐漸轉化為遊憩活動，考量過去的碼頭太小，又有安全疑慮，因此從去年開始興建面積約300平方公尺的無障礙多功能碼頭，除了方便遊客體驗竹筏以外，搭配大坡池及海岸山脈美景，也可以是表演空間的大自然舞台。

張堯城提到，大坡池在百年前就有許多先民在這裡駕竹筏捕魚、採菱角及蓮子，當時約有100多艘竹筏在當地作業，傳統產業沒落後，把傳統文化重新找回來，如今竹筏季已經邁入第20年，成為池上一大特色，明年移除人工島後，大坡池水域擴大1倍，未來將竹筏體驗擴大為常態性活動，來池上不只可以騎單車，還可以下水「划很大」。

今天出席竹筏季活動的來賓有有縱管處長郭振陵，縱谷區黃瑞華、陳宏宗、楊清順3位議員，代表會主席江鑫貴及各村村長等，晚間6 點起搭配燈光的水舞秀，非常吸睛。