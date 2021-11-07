民進黨徵召林靜儀醫師參加台中第二選區立委補選，林靜儀今證實，競選總部主委為前交通部長林佳龍，總幹事則是前立委陳柏惟。國民黨文傳會主委凌濤指出，如此佈局凸顯民進黨完全不在乎中二選區鄉親的民意，只是為了安撫基進黨、正國會派系利益，完全不理會陳柏惟剛被罷免、林佳龍曾被台中選民淘汰，雙雙喪失民意正當性的事實。

國民黨台中市黨部發言人劉昱佑痛批，即使民進黨真的無人可選，也應該尊重在地鄉親感受。陳柏惟是立委選前才將戶籍從高雄遷到台中、林佳龍當年選立委，也是配合黨意而來。這次林靜儀也是最近才落腳烏日，甚至曾經以「穿防彈衣才能來選」，污名化中二選區。從林靜儀的競選團隊組成，就可看出民進黨完全不理會在地人的感受。

劉昱佑指出，自己作為土生土長的台中人，雖然台中近幾年蓬勃發展，具備兼容各方的格局，但並不代表台中人甘做政客的跳板。從林靜儀充當公投打手才投入補選，林佳龍、陳柏惟更是為了延續政治生命投入助選，這場補選還未開打，已盡顯民進黨的醜惡嘴臉。民進黨把台中當成政客跳板與派系分贓場域的行徑，更將會再次被在地民意所教訓。