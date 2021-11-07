高端（6547）7日公告，旗下新冠肺炎疫苗對抗變異株的中和抗體效價，較原型株優異，且高劑量、或施打第三劑後，可誘導更高的免疫反應以對抗Beta這種高突變變異株。

該臨床數據評估探討，已由知名醫學期刊《臨床感染疾病》（Clinical Infectious Diseases，簡稱CID）完成審查後並於2021/11/05公開發表。

《臨床感染疾病》為傳染性疾病領域具有高影響力的期刊之一（Impact Factor為9.079），且為美國感染疾病學會（Infectious Diseases Society of America，IDSA）的官方期刊。

該篇研究中，高端研究團隊採用接受不同疫苗劑量注射之Sprague-Dawley大鼠、以及人體臨床試驗取得之血清檢體作為試驗材料，並將新冠病毒之武漢原型株（wild type）以及當時主要的變異株D614G、Alpha （B.1.1.7）、Beta （B.1.351）製備偽病毒（pseudovirus），來進行血清中和抗體效價測試比對。

研究數據顯示，與原型株相比，各變異株的中和抗體效價雖有衰減，但仍有足量的中和抗體可被測定；此外，對於涵蓋E484K、N501Y等棘蛋白關鍵突變的Beta變異株，施打疫苗後也並非呈現免疫脫逃的狀態，且可藉由高劑量、或第三劑疫苗施打後，誘導更高的免疫反應以對抗Beta這種高突變變異株。

高端新冠肺炎疫苗對抗變異株的中和抗體效價趨勢與目前已上市的兩款mRNA疫苗趨勢一致。在文獻的綜合探討分析中，研究團隊更進一步從抗原設計、以及劑量相關性等不同變項，討論對於對抗變異株的理論基礎。高端新冠肺炎疫苗採用的S-2P疫苗抗原，為基因修飾的類全長重組棘蛋白，並以三聚體（trimer）構型呈現，這個類全長的抗原蛋白可以表達多個抗原表位，因此即使部分表位遇到突變，由於整體中和抗體濃度高，其他表位產生的抗體仍可以代償來對抗病毒；在其他同樣採用S-2P抗原的mRNA疫苗文獻分析中，亦可以從抗原設計與劑量差異等變項，發現相同趨勢。

這些數據的分析與文獻比對，推估高端新冠肺炎疫苗可有效對抗現有的高關注變異株（VOCs）。數個棘蛋白關鍵突變雖然對於目前全球現有的新冠疫苗產生影響，但可透過增加劑量或施打第三劑追加免疫，藉由增加抗體滴度來誘發足量的免疫保護。