適逢換季時節，氣溫忽冷忽熱，在這個時候更需要有力的保養品來維持膚況穩定，嬌蘭、aquaEveryday、Aesop、雅芳、美博士、SEXYLOOK、ampm、恩典植萃、巴黎萊雅推出10款精華，保養加一步驟讓效果更有感，達到水嫩Q彈的保養訴求。

▍1.嬌蘭黑蘭鑽極萃超能精華

法國嬌蘭頂級保養黑蘭鑽系列推出全新「黑蘭鑽極萃超能精華」，取自身處極端環境的安地斯山黑蘭強大生命能量，研發全新「黑蘭鑽防禦科技」，並採用96%珍稀自然來源成分打造而成，為肌膚有效提升防禦力，如同啟動肌膚防護罩，抵禦各種老化問題，開拓頂級護膚的極致境界。

嬌蘭黑蘭鑽極萃超能精華。（圖／品牌提供）

▍2.aquaEveryday水光24⁺植潤精華

aquaEveryday水光24⁺植潤精華富含天然的台灣山芙蓉植萃成份，嚴選穩定性高的傳明酸成份，並添加醫美級複合型神經醯胺及多重補水因子，質地輕盈有效改善肌膚蠟黃、黯沉，揮別暗淡無光。這款精華是女星蕭薔的愛用品，蕭薔分享這款精華滲透力很好，短時間就能將美肌能量送至肌底，保溼超有感。

aquaEveryday水光24⁺植潤精華。（圖／品牌提供）

▍3.Aesop香芹籽抗氧化高效精華

香芹籽抗氧化高效精華蘊含紅藻和刺雲實果莢萃取配方，和能有效滋潤肌膚的維他命E，精華質地更加輕盈，可被肌膚迅速吸收，適合油性、混合性、敏感等多重肌膚類型。這款精華能滿足保濕、抗氧化、舒緩肌膚等保養訴求，為一款卓越的日常保濕精華。

Aesop香芹籽抗氧化高效精華。（圖／品牌提供）

▍4.AVON雅芳新活超能精華

雅芳推出新活超能精華，添加兩大關鍵成分：玻提諾與菸鹼醯胺，可當做all in one保養品使用，懶人只要具備這一罐，持續使用能改善細紋、鬆弛、粗糙，讓肌膚看起來更亮白、細緻、柔嫩。

AVON雅芳新活超能精華。（圖／品牌提供）

▍5.Dr.May美博士超級玻尿酸B5保濕精華

Dr.May美博士「超級玻尿酸B5保濕精華」有別於市場上玻尿酸原液、B5修復精華，嚴選奈米級的Hyalo-Oligo玻尿酸，比起一般型態玻尿酸只能停留在肌膚表面，「超級玻尿酸B5保濕精華」更能快速吸收、不起屑，鎖住水分修復肌膚乾燥脫屑、粗糙暗沉等問題，讓肌膚形成一道自然的屏障，加速肌膚保濕力。

Dr.May美博士超級玻尿酸B5保濕精華。（圖／品牌提供）

▍6.SEXYLOOK仙人掌夜光玻尿酸

SEXYLOOK仙人掌夜光玻尿酸採用日本獨家冷鍊凝縮技術，提煉極地仙人掌雙精萃，搭配多重分子玻尿酸，深層呵護疲憊缺水肌，讓肌膚夜間修護補水，白天彈嫩發光。

SEXYLOOK仙人掌夜光玻尿酸。（圖／品牌提供）

▍7.ampm RX 5%內葡酸毛孔無瑕精華

「RX 5%內葡酸毛孔無瑕精華」以高濃度5% 內酯葡萄糖酸領軍，深入毛孔底層，協同玻尿酸鈉、海藻糖等保濕因子替換過剩分泌油脂，緊緻毛孔同時溫和撫平凹凸孔洞、更新老廢角質。再以3%維他命B3與乳酸桿菌柔敏因子後援，勻亮淨白毛孔周圍膚色，舒緩修護、建立肌膚保護屏障。

ampm RX 5%內葡酸毛孔無瑕精華。（圖／品牌提供）

▍8.ampm RX補骨脂酚皺效精華

「RX補骨脂酚皺效精華」以3大高濃度的A級皺效成分：補骨脂酚、藍藻活力精粹、維他命A酯，對內以「恢復性抗老」協同膠原蛋白作用，對外則以「保護性抗老」抗自由基、幫助角質更新正常化，內外鉗形攻勢達到雙倍平滑細紋功效。加上蝦紅素、胭脂木萃取等助攻配方，擊退黯沉、打造紅潤好氣色，提升保護防禦、建立美肌金鐘罩。

ampm RX補骨脂酚皺效精華。（圖／品牌提供）

▍9.恩典植萃極致舒敏精華露

專為敏感膚質設計的護膚配方，蘊含7種高效草本精油，利用草本植萃精油的活性及抗菌特性，使肌膚整體放鬆，成分中的玫瑰草精油可改善脆弱的肌膚，保持肌膚健康，隨時為肌膚提供柔嫩保濕的防護層。

恩典植萃極致舒敏精華露。（圖／品牌提供）

▍10.巴黎萊雅青春密碼酵素肌底調理精華

巴黎萊雅青春密碼酵素肌底調理精華成分升級，注入革命性雙酵賦活科技，結合比菲德氏菌與S.F.E二裂酵母，賦活肌膚、提升修護力同時為肌膚建立屏障，讓肌膚日常抗老保養更有感，完美修護現代女性熬夜容易造成的暗沉、粗糙、乾燥等肌膚問題。