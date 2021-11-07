中央氣象局表示，今(7日)晚入夜後，入冬以來最有感的冷空氣開始影響台灣，明(8日)凌晨起氣溫明顯下降，北部低溫下探16度，將比今天下滑10度左右，中南部日夜溫差大；周三、周四全台有感降溫，沿海空曠地區清晨最低溫恐下探12度，有機會達到首波大陸冷氣團標準，周末開始冷空氣減弱，各地氣溫逐漸回升。

周一起冷空氣南下，全台有感降溫，周三至周五清晨局部地區輻射冷卻效應較明顯，低溫約落在14-15度左右。(圖/氣象局)

明天凌晨起，東北季風帶來的冷空氣，勢力開始影響台灣，北、中、東部，白天將率先感受明顯的冷秋，南部周一晚間起亦有感受。北部周一低溫下探16度，白天大約18-19度，沿海空曠地區則大約再降2度。

把握最後好天氣！下周全台「冷吱吱」 氣象局最新說明｜2021.11.07

周二(9日)東北季風及華南雲雨區東移影響，各地雲量仍多，北部及東半部地區有局部短暫雨，中部地區及南部山區偶爾也有零星短暫雨，其他地區多雲；氣溫方面，中部以北、東北部及東部整天較涼，其他地區早晚亦較涼。

7至8日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三至周五(10日至12日)東北季風影響，天氣型態由濕冷轉為乾冷，北部、東北部及東部整天仍較涼冷，清晨局部地區輻射冷卻效應較明顯，低溫約落在14-15度左右，沿海空曠地區恐下探12-13度，其他地區早晚也較涼冷；各地降雨明顯減少，只有東半部地區及中部以北山區有局部短暫雨，到周四、周五，僅剩下迎風面的東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

至於玉山、合歡山有沒有機會出現今年第一波初雪，氣象局表示可遇不可求，周一、周二受水氣影響，3千公尺以上高山因低溫結霜，將有機會看到霧淞、冰霰，路面也可能結冰。

周六(13日)起東北季風稍減弱，白天氣溫稍回升，早晚天氣仍較涼，周六、下周日北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。15日至17日東北季風再增強，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。