民眾感受客家秋收文化，一起下田體驗割稻。（林和生攝）

連結六堆12個鄉區的「六堆秋收祭」活動，7日上午在六堆客家文化園區田園地景區舉行豐收割稻閉幕式，300多位來自各地民眾一同割稻、場面壯觀，採收後的稻米將捐給社福團體與偏鄉學校，把愛傳遞到每個角落。

每年秋季皆是客庄歡慶豐收且敬天的時節，適逢今年六堆300年，六堆客家文化園區以秋收祭為主軸，規畫謝天還福、農村體驗及客庄遊程，邀請全台民眾感受南部六堆客庄秋收文化。

客委會副主委鍾孔炤表示，客家人從傳統到現代，皆會利用大自然節氣變化，調整一年作息，是代代相傳的生活文化，包括春耕、夏耘、秋收、冬藏，都是以節氣作為農事運作準繩，是非常有規律及智慧的天文學識。

客發中心特別運用六堆園區田園地景，以藍天及大武山為背景，田埂與稻穗為舞台，由鍾孔炤、客發中心主任何金樑，及300多位民眾一起捲袖下田割稻，在此之前，由祭儀老師帶領民眾敬拜田頭伯公，表達對上天感謝。

主辦單位並規畫有關農村稻米採收相關器具展示及實體操作，以多元族群食材融入割稻飯，讓大家在辛勤勞動後享受六堆在地美味。何金樑說，六堆園區開園迄今邁入10周年，截至目前已累積858萬人次入園、認識客家文化，園區品牌活動「秋收祭」更早已打響名號。

且從千人釀檸檬醋、藍染、彩繪斗笠等體驗活動中，緊密跟著客家文化及在地社區結合，並且帶領遊客認識客家文化，達到具有傳承及教育意義的生態博物館宗旨。