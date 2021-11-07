對於有網友稱，芭樂、蜜棗、釋迦、石斑魚，在這一兩年間成功輸出美國，農業專家Linbay好油指出，大選又快到了，各種吹捧，真的很香。他呼籲，在這個假訊息充斥的年代，也會有各種吹捧政府的假訊息，請大家保持思辨的能力。

有網友指出，台灣的虱目魚、鳳梨酥打進了某美式大賣場的主流供應鏈。不只加工食品，芭樂、蜜棗、釋迦、石斑魚，在這一兩年間成功輸出美國。

農業專家「Linbay好油」在臉書表示，大選又快到了，最近各路側翼就很積極出來洗地，各種吹捧，真的很香。

他舉例，美國前幾年開放了台灣的芭樂，就有人在美東說吃到台灣芭樂很好吃，可是當時第一櫃芭樂根本連出口都沒有。現在也是，燕巢蜜棗成功輸出美國。

「Linbay好油」直言，美國連蜜棗的檢疫都沒開放，就能成功輸出一兩年，到底是誰那麼厲害？是台灣價值充滿的貿易商？台灣價值就能美國走私嗎？

「Linbay好油」強調，他還是一樣的講法，在這個假訊息充斥的年代，也會有各種吹捧政府的假訊息，請大家保持思辨的能力。