美國國防部高級研究計劃局 (DARPA)表示，外號「小精靈」(Gremlins)的X-61 無人機 (GAV)在上個月舉行的測試中，成功被C-130運輸機在空中回收，如同戰機飛回航空母艦一樣。

防衛世界(Defense World)報導，DARPA表示，兩架 X-61 無人機成功實驗所有自動編隊飛行，與飛行相距安全功能，然後其中1架 X-61與C-130抛出的浮錨式回收系統對接，完成空中回收測試。

DARPA Gremlins Program Demonstrates Airborne Recovery

DARPA 戰術技術辦公室(DARPA’s Tactical Technology Office)主管保羅‧卡爾霍恩 中校(Paul Calhoun)說：「看到X-61被成功補獲，證明無人機能夠在空中被安全、可靠的收回，這種技術很可能對未來的分散式空中作戰相當重要。」

除了空中回收以外，這次測試期的最後一場實驗是將1架 X-61在短時間內進行2次發射，在完成第1次飛行後，飛機經過簡單的維護，然後在24小時內再次進行了第二次飛行。

可惜，測試也有失敗的，有1架X-61飛行中墜毀。

卡爾霍恩表示：「空中回收過程很複雜，我們將花一些時間來重溫這次的成功，並且具體分析其中的成果，將來會多試驗幾次，以確定小精靈技術的下一步。」