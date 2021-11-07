有些人遇到挫折，就會哀聲連連，渾身充滿負能量，做事毫無精神，事情也就容易失敗，不過有的人正好相反，就算遇到壞事，他們仍舊可以正向看待，《搜狐網》近日分享4個全身散發正能量的星座，也因為正向思考的態度，使他們做事更容易成功，運氣自然也就不差了。

1.摩羯座

摩羯座堅信唯有努力，才能讓生活變更好，因此他們從來不懈怠，盡可能將每件事做到最好，而且平時也相當自律，無論遇到什麼事情，他們都會守住原則，按照自己的方式來約束自己，不喜歡抱怨的他們，無論接到多艱難的任務，摩羯座一定會將事情完成，就算失敗也不會推卸責任，也因他們態度正向，同時為身邊的人帶來正能量及好運。

2.巨蟹座

巨蟹座是許多人的「垃圾桶」，身邊的朋友若有心事，經常會向他們傾訴，因為巨蟹座非常會安慰人，無論事情有多困難，他們總是有辦法將壞事說成好事，幫助朋友建立起自信心，在做事情上，就更有動力突破難關，而且巨蟹座非常重感情，不論朋友遇到多大的困難，巨蟹座都會成為對方的依靠，在背後支持朋友。

3.獅子座

獅子座很有野心，他們每天積極工作，不斷追求自己想要的成果，而且非常有自信，無論什麼事情，交給獅子座去做，他們絕不會退縮，給人一股「永遠很有幹勁」的印象，而且獅子座的領導能力佳，在團隊中扮演主導者，會適時的幫同伴加油打氣，讓大家打起精神向前進，因此在他們底下工作，成績幾乎都很亮眼。

4.雙子座

雙子座笑點非常低，總是能在日常生活中，發現別人沒注意的趣事，而且他們極度樂觀，就算世界末日來臨，他們也不覺得是大事，對雙子座而言，開心過日子才是最重要的，他們不希望將時間浪費在悲傷上，不僅如此，雙子座還會散播正能量給身旁的人，讓朋友們精神滿滿，敢於勇往直前，做事就更容易成功。