大台中房市交易動態資訊平台發布11月大台中房市指出，今年1至9月建照量合計2萬2325戶，與去年同期相比減少2511戶，年減10.1％，雖然目前高房價部分原因是反映土地及營建成本，房市買氣居高不下造成助漲效果，搶購熱度過於異常，提醒購屋者留意市場隨時轉向的可能性，須審慎以待。

市場缺工、缺料問題仍未改善，房地產業直言，已出現興建工程進度落後，導致後續有延遲交屋的問題。

大台中房市交易動態資訊平台表示，8月份實價登錄資料顯示，台中市整體建物買賣交易 仍以住宅大樓及透天厝產品為主，成交數量比例分別為58.4％與20.3％，8月建物交易總金額 為約392.8億元，前三大交易熱區依序為北屯區、西屯區及清水區。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室經理陳孟筠表示，疫情以來的房市買盤走向，扣除每年1、2月傳統淡季因素，及7、8月本土疫情爆發後買氣急凍，影響期間有大幅回檔走勢以外，整體房市呈穩健向上格局，房市暢旺也帶動貸款需求，同步走高的狀況。

值得注意的是，土地及營建成本雙漲，造成高房價，但有部分原因也是房市買氣熱，不僅預售屋價格漲幅驚人，連法拍市場也出現二拍成交價格高於一拍底價情形，搶購的熱度過於異常，大台中房市交易動態資訊平台提醒購屋者，應特別留意市場隨時轉向的可能性。

中央祭出第一、二波限貸令，從發布後的價量變化可發現，雖然房市管制措施及季節與疫情因素，對買盤造成短暫阻嚇效果，但回流的速度卻非常顯著，反轉力道態勢鮮明。