安妮（左）跟鍾瑶在《詭祭》中有女女吻戲。（光譜映像提供）

台荷合拍電影《詭祭》由鍾瑶、曹晏豪、安妮、阮承恩、荷蘭演員薛斯布隆主演。片中呈現狂歡週末夜後的心理驚悚，描述5個年輕富二代，因無法滿足於物質生活與平淡現況，決定每週末輪流出主意為互相找樂子，直到某晚在深山經歷1場神秘儀式昏迷後醒來，發現自己口中長出吸血獠牙後，才意識到遊戲早已失控。

故事中的5個人雖富裕，但內心空虛、卻又各懷鬼胎，看似擁有彼此，因為一場『遊戲』才發現各自孤寂。面對片中自身所扮演角色，鍾瑶覺得Lulu內熱外冷、性格壓抑，卻「聰明反被聰明誤」，沒打開心胸、人生過得封閉，她感性說：「想對Lulu說，很多過往無法改變，妳要好好活在當下。」安妮飾演的Ana在自己眼中是個「cutie pie」可愛惹人愛，想對片中自己說：「妳最怕的事情就是妳自己哦！不用怕，妳很特別、要有自信，別擔心自己不夠好。」

曹晏豪則認為飾演的Alex是個單純直接的人，「雖有點狡猾又具心思，但對於自己所想要的非常直接；一直得不到愛情的他，情感真實又脆弱，或許想彌補人生當中得不到愛的空虛。」又補充說：「會想對Alex說：放輕鬆，與其去渴求愛情，不如多付出給予身邊的人愛與協助。」阮承恩飾演的Bin-ray善良、天真、但經常犯蠢，他想對Bin-ray說：「繼續做你自己吧，不需為他人感變。即使身旁人看你可笑愚蠢，但當我覺得當你堅持在自我信念與原則上，總會遇到對的、適合的人。這不只是愛情，也包括友情與生活圈等。堅持的一開始或許辛苦，但堅持對的、自己相信的事，總會有結果。」

對於2年前拍的作品將上映，鍾瑶說：「因整整2年疫情，很多國際影展都是線上首映，今年終於撥雲見日，可以在實體電影院和大家相見，可以透過大螢幕感受更多電影氛圍和演員們細膩的表演細節，希望大家會很享受，這就是最開心的事了。」安妮則期待又忐忑，「希望2年的歷練與成長銳變，能讓大家對我更了解和喜愛，也要繼續愛2年前的我哦」。曹晏豪則表示：「對於其背後含意在多次觀看後有更多感觸，希望可以讓每個處於不同生命狀況的觀眾，更多不同感受。」阮承恩則笑喊：「覺得2年前的自己很胖欸！重溫電影很像同學會的感覺，有時會無法太專心，真的太多回憶湧現了。」該片12月3日上映。