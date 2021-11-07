不少台北人偏愛到南部消費，享受相對便宜的物價，不過有網友日前到高雄瑞豐夜市一遊，發現國民美食「蚵仔煎」跟「蝦仁煎」都賣80元，讓他十分震驚與疑惑「不是說南部物價便宜嗎？」，貼文也引起網友熱議。

原PO近日在PTT八卦板發文表示，自己南下高雄一遊，晚上到瑞豐夜市找東西吃，結果入座後才看見菜單上的價格，蚵仔煎跟蝦仁煎都要80元，且分量也沒有比較多，讓原PO直呼「真的嚇到肥宅我了。不是說南部物價便宜嗎？」

不少網友留言回覆，「比雙北還貴呢」、「80我會直接離開，盤子才點」、「價錢標80，根本不會有人去吃」、「沒陸客宰當然宰你啊」、「高雄也不行了嗎」、「台南60。高雄真暖啊」，也有人認為是物價上漲所致，「因為攤位租金非常貴啊」、「房價漲上來，這些就會漲」。

還有網友抱怨夜市美食CP值越來越低，「現在魚肚湯都半片的，半片60以為喝到龍膽石斑啊」、「還什麼台積電設廠，一般老百姓都活不下去」、「哈哈哈，夜市這樣搞只會加速滅亡」。

有網友南下高雄瑞豐夜市一遊，看見蚵仔煎價格傻了。（資料照／柯宗緯攝）

《中時新聞網》日前報導「高雄夜市文化快滅亡？在地人點出致命點：倒了才正常」一文，就有高雄在地人指出高雄很多夜市一一收攤，還可逛就只剩瑞豐夜市與一德夜市，有許多網友點出致命點就是消費過高，成為壓倒高雄夜市的最後一根稻草，「以前夜市是找便宜，現在夜市都當觀光夜市賣」。