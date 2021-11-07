KTV開放飲酒糾紛增多，陳姓男子6日晚間到金華路一家KTV徹夜飲酒歡唱，7日天亮準備取車時，發現車輛早在前一晚因違停遭拖吊，他拖著酒意到拖吊場領車，卻疑似誤觸排檔，車輛前移撞上前車，警方因車禍到場實施酒測，發現他酒測值高達○.61毫克，依照公共危險罪將他逮捕。

KTV解除禁酒令立刻引來一波報復性消費，20多歲陳姓嫌犯，6日徹夜飲酒，並續攤到金華路上1家KTV歡唱，渾然不知違停在外的汽車已被拖吊。

陳嫌徹夜飲酒作樂到天亮，步出門口時卻發現車子已被拖吊。只好改往中北拖吊場領車，他領完車一度因醉意太重，精神恍惚無法開車，只好坐在車內吹冷氣休息，卻疑似勿觸檔位，車輛向前滑行，撞到停在前方格位，同樣被拖吊進場的另1輛汽車。

拖吊場調出監視器畫面釐清肇事責任，被害車主報案，警方依照車禍事故作酒測，發現他竟酒測值超標，將他依照公共危險逮回警局，偵辦警方表示，罕見看到發生在拖吊場內的酒駕案例。

陳男供稱，因喝醉酒，已忘記當時車輛為何突然往前移動，原本唱完歌想找代駕回家，卻發現自己汽車因違規被拖吊，直覺打算先取車，沒想到意外擦撞前車，又吃上酒駕刑責。

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