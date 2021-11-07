為響應奧運全民瘋桌球，同時提倡全民運動，臺北市大安區公所於今(7)日假大安運動中心舉辦首屆臺北市大安區敦親睦鄰桌球友誼賽，參賽隊伍除了臺北市政府消防局外，亦包含了台電核能火力工程處及社區民間團體，讓公私部門有彼此交流體驗的機會。

臺北市大安區公所於今(7)日於大安運動中心舉辦首屆臺北市大安區敦親睦鄰桌球友誼賽，參賽隊伍除了臺北市政府消防局外，亦包含了台電核能火力工程處及社區民間團體，戰況激烈。(大安區公所提供)

臺北市大安區公所於今(7)日於大安運動中心舉辦首屆臺北市大安區敦親睦鄰桌球友誼賽，參賽隊伍除了臺北市政府消防局外，亦包含了台電核能火力工程處及社區民間團體，戰況激烈。(大安區公所提供)

大安區公所為帶動地方的運動風氣，促進區民身心健康，基於這樣的信念，特別利用疫情趨緩期間辦理本項賽事，鼓勵社區鄰里熱愛運動的民眾參加大安區首屆的桌球友誼賽，讓報名比賽的區民有機會大展身手。

大安區長及立法委員林奕華、臺北市政府消防局長吳俊鴻舉行開球儀式。(大安區公所提供)

大安區公所為所有參賽隊伍的選手們準備了豐富的紀念品，而前三名的隊伍更是提供為數可觀的高額獎金，也因此各選手們比賽過程格外賣力，而在激烈對戰下，最終由臺北市政府消防局拿下首屆賽事第一名，群英里及錦華里代表隊則分居第二名及第三名，本項賽事於下午2時圓滿落幕，全體選手領取紀念品及獎金時，也利用時間拍照留念，期待明年有機會再次參與比賽。

大安區公所林明寬區長及參賽隊員合照。(大安區公所提供)

由消防局長頒發本次第一名賽事獎金。(大安區公所提供)

大安區公所林明寬區長表示，感謝大安運動中心提供了優質場地舉辦本次賽事，也感謝來自各方的隊伍熱情參與，共同推動全民運動，未來大安區公所也會秉持著這份熱情舉辦更多元的賽事，鼓勵市民朋友踴躍出門享受運動。