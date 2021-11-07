振興五倍券加碼券「國旅券、i原券、農遊券、藝Fun券、動滋券、客庄券和地方創生券」，由觀光局推出的國旅券於10月12日打頭陣，最後由國發會推出的地方創生券劃下句點，結束連續4周的抽籤。其中身分證末2碼共27組皆未獲得任何1種加碼券，分別為身分證末兩碼的民眾：「05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94、99」，被網友戲稱為「國家級邊緣人」。業者也推出邊緣人優惠搶話題。

怡客咖啡宣布推出「加碼券沒你的事，怡客請你喝美式」，11月8日起至11月14日(日)限時一周，凡身分證末兩碼為「05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94、99」民眾，出示身分證件，即可享有美式咖啡買1送1優惠，讓國家級邊緣人不孤單。